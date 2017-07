Governo Trump adia decisão sobre sanções contra o Sudão

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que está adiando por três meses a decisão sobre se suspende ou não as sanções contra o Sudão.

O governo tinha como prazo 12 de julho para decidir se o alívio das sanções iniciado pelo ex-presidente Barack Obama seriam permanentes.

De acordo com uma diretiva assinada pelo por Obama em janeiro, os EUA se moveram para suspender um embargo comercial e desbloquear os ativos que foram congelados pelas sanções.

O Sudão permanece na lista dos EUA de países que patrocinam o terrorismo e continua a encarar sanções relacionadas ao conflito de longa data na região de Darfur e por supostas atividades ligadas ao terrorismo.

“Os EUA vão revogar as sanções se for avaliado que o governo do Sudão está progredindo nessas áreas ao final do período estendido de revisão”, disse Heather Nauert, porta-voz do Departamento de Estado.

Ela acrescentou que a “licença geral emitida pelo Tesouro permanece em vigor e autoriza americanos a processar transações envolvendo pessoas do Sudão”. Fonte: Associated Press.