Caiado diz que voto a favor da reforma não interfere em apoio a Temer

O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado (GO), afirmou que a aprovação da reforma trabalhista “não tem nada a ver” com o apoio ao governo do presidente Michel Temer. Tido como independente, Caiado era apontado como um dos indecisos sobre o texto, mas acabou votando a favor da proposta nesta terça-feira. “A votação não interfere nada. São matérias distintas”, declarou.

Ele disse ainda que a sua postura é “nem Temer, nem Lula”. “É um voto para a realidade do momento do Brasil. Não tem nenhuma vinculação à base do governo”, afirmou. “A matéria da votação da reforma não tem nada a ver com o apoio ao governo, tem a ver com a realidade do País e com a necessidade de se atualizar a legislação trabalhista, que carece de segurança jurídica”, disse.