Em meio à crise no Golfo, EUA e Catar assinam acordo antiterrorismo

Os Estados Unidos e o Catar assinaram hoje um acordo em Doha para reprimir o financiamento ao terrorismo, como parte dos esforços do secretário de Estado americano, Rex Tillerson, que viaja pelo Golfo Pérsico para tentar resolver um conflito do país com outras quatro nações árabes.

Sob o acordo, os dois países aumentaram os esforços para rastrear as fontes de financiamento de grupos terroristas, e farão mais para compartilhar informações.

Após se reunir com autoridades catarianas, Tillerson disse a jornalistas que o acordo estabelece medidas a serem tomadas por ambos os países nos próximos meses e anos para “interromper e desativar fluxos de financiamento para terroristas e intensificar globalmente as atividades antiterroristas”.

Tillerson e seu contraparte catariano disseram que o acordo não tem relação com o imbróglio entre o Catar e os países que cortaram relações diplomáticas com a pequena nação no mês passado: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito.

Os vizinhos “acusaram o Catar de financiar o terrorismo, agora o Catar é o primeiro país a assinar um memorando de entendimento com os EUA”, disse o ministro de Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. “Convidamos os outros países a se unirem a nós”.

Os quatro países que cortaram relações diplomáticas com o Catar impuseram uma proibição de viagem ao país no dia 5 de junho, em resposta a alegações de que o Doha estava financiando grupos terroristas. Autoridades americanas temem que o conflito se arraste por meses.

Tillerson deve se reunir com autoridades dos outro quatro países nesta quarta-feira, na cidade saudita de Jeddah. Fonte: Associated Press.