Abel revela que Scarpa e Orejuela são dúvidas no Flu para o clássico

O técnico Abel Braga revelou nesta terça-feira que o meia Gustavo Scarpa e o volante Orejuela são as dúvidas do Fluminense para o clássico com o Botafogo, nesta quarta, pelo Brasileirão. A dupla se recupera de desgaste físico e pode ser poupada no duelo, apesar de estarem relacionados para o jogo.

“Orejuela e Scarpa não treinaram. Amanhã nós vamos ter um posicionamento melhor da fisiologia”, declarou o treinador. Se Scarpa e Orejuela forem vetados, Marlon Freitas e Lucas Fernandes podem ser as opções de Abel para o clássico. A baixa certa para o jogo é o atacante Henrique Dourado, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no fim de semana.

Apesar das possíveis baixas, Abel mantém a confiança para o importante duelo no Maracanã. “O legal é ir para um clássico preparado, mas nós nunca vemos pelo lado negativo. Não perdemos há seis jogos. De doze jogos, oito clássicos. Não é tão mal assim”, ponderou o técnico.

No entanto, ele admite que Dourado, artilheiro do Brasileirão, vai fazer falta. “A minha equipe é uma equipe que quer sempre atacar, não consegue segurar muito a bola na frente. É uma realidade. São muito jovens, querem correr, fazer gol. Nesse jogo, não teremos o jogador que prende a bola na frente, que é Dourado, mas não é nada que tire o sono”, afirmou.

REFORÇO – Na mesma entrevista coletiva, Abel revelou que a possível chegada do lateral-esquerdo Léo seria uma negociação casada. Ele será contratado caso seja confirmada a saída de Léo para o futebol italiano.

“É um jogador que está para vir, jogou quatro jogos contra nós. Jogador que não estamos escolhendo por empresário, ninguém mandou vídeo, nós o vimos. Seria uma troca casada, sai o Léo e chega ele. Nós queremos o Marlon, o Marlon quer vir”, declarou o treinador.