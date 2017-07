Gatito não treina e Jefferson deve ser titular do Botafogo em clássico

Depois da grande atuação em seu retorno aos gramados, o goleiro Jefferson deve ser mantido como titular do Botafogo no clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã. O ex-goleiro da seleção brasileira deve fazer o segundo jogo seguido como titular porque Gatito Fernández ainda não se recuperou de lesão.

O goleiro paraguaio sofreu um corte no joelho direito na partida contra o Nacional, do Uruguai, na semana passada, em duelo pela Copa Libertadores. Assim, ficou de fora do empate com o Atlético-MG no fim de semana, pelo Brasileirão, e deve ser baixa novamente nesta quarta. Nesta terça, ele não participou do treino.

A permanência de Jefferson foi a única indicação do técnico Jair Ventura no treino desta terça. Ele fechou a maior parte da atividade e fez suspense quanto à escalação da sua equipe. A maior dúvida está na zaga, entre Emerson Silva, titular na rodada passada, e Igor Rabello.

Após um ano afastado dos gramados, o goleiro Jefferson fez seu retorno no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, domingo, no Engenhão. Jefferson brilhou em sua volta ao defender um pênalti cobrado pelo atacante Rafael Moura. Ele ainda fez outras grandes defesas ao longo da partida.