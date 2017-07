Reino Unido deve iniciar diálogo sobre relação futura com UE antes do fim do ano

Os negociadores do Reino Unido e da União Europeia devem ser capazes de avançar no diálogo sobre os termos da separação para negociar as relações futuras antes do fim do ano, afirmou a principal autoridade britânica para o Brexit, o secretário David Davis, nesta terça-feira. Davis afirmou que o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, espera recomendar que as negociações paralelas comecem entre outubro e novembro.

O Reino Unido começou a contagem para a saída do bloco em março. Davis e Barnier tiveram a primeira reunião para dialogar no mês passado e devem se encontrar de novo na próxima semana.

A UE insiste que importante progresso precisa ser feito nos termos da saída do Reino Unido, incluindo a lei de divórcio, antes do início das negociações sobre a relação futura. Já Londres quer negociar tudo em paralelo.

O tom positivo de Davis contrastou com comentários também feitos nesta terça-feira pelo ministro das Relações Exteriores britânico, Boris Johnson. Segundo ele, pode haver problemas no diálogo se tentarem “extorquir” o Reino Unido.

Estimativas do montante que o Reino Unido precisará pagar para cobrir suas responsabilidades em pensões para os funcionários da UE e outros compromissos chegam a 100 bilhões de euros (US$ 114 bilhões). “As somas que tenho visto que eles propõem exigir desse país parecem para mim extorsivas”, afirmou Johnson. Davis, mais diplomático, disse que a posição britânica sobre a lei de separação é “não pagar mais do que precisamos”. Fonte: Associated Press.