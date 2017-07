Sem impressão de boletos de julho, SP prorroga prazo para pagamento de IPTU

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo prorrogou o prazo para pagamento da parcela de julho relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o próximo dia 31, sem cobranças adicionais. Isso ocorreu em razão de problemas na impressão dos boletos atribuídos a “questões operacionais”.

Para efetuar o pagamento, contribuintes terão de imprimir uma segunda via do documento pela internet, por meio do site www.prefeitura.sp.gov.br/iptu ou realizar o pagamento diretamente na rede bancária conveniada, usando o número do contribuinte (SQL). “Os contribuintes que anteriormente aderiram ao débito automático não serão afetados, sendo debitados normalmente na data de vencimento original”, informou em nota a secretaria.

De acordo com a Prefeitura, os Bancos Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú/Unibanco, Caixa Econômica Federal, Santander e Safra permitem que o contribuinte efetue o pagamento sem a necessidade de apresentar a segunda via, “podendo realizar o procedimento utilizando o seu SQL nos terminais de autoatendimento, como caixas eletrônicos ou internet banking, por exemplo”.