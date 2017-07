Procuradoria do Peru pede prisão de ex-presidente por caso Odebrecht

A Procuradoria Geral do Peru pediu a prisão do ex-presidente Ollanta Humala e de sua mulher, Nadine Heredia, por lavagem de dinheiro e acusações de conspiração ligadas ao escândalo de corrupção envolvendo os trabalhos da Odebrecht no país.

O procurador German Juarez afirmou que pediu a um juiz que prenda Humala e a ex-primeira-dama por 18 meses. Ele disse que o pedido desta terça-feira tem como base testemunhos fornecidos no Brasil pela Odebrecht, que afirmou ter contribuído ilegalmente com US$ 3 milhões para a campanha presidencial de Humala em 2011.

O juiz do caso já ordenou a prisão de outro ex-presidente, Alejandro Toledo, também por acusações relacionadas à empresa brasileira. Humala governou o Peru entre 2011 e 2016. Fonte: Associated Press.