Dar visibilidade à escrita de autoria feminina e aderir ao movimento de valorização do livro artesanal, enquanto objeto gráfico artístico. É com estes propósitos que Alpharrabio Livraria e Editora, em Santo André, lança neste sábado (15) a coleção PerVersas – Literatura de Autoria Feminina. O projeto de pequenos livros faz coro ao movimento Mulherio das Letras, encabeçado pela escritora e tradutora paraibana Maria Valéria Rezende e que tem encontro de literatura marcado para outubro, em João Pessoa (PB), onde a coleção será lançada apresentada.

PerVersas estreia com a obra A Mulher Antiga, de Dalila Teles Veras, que resgatou um conjunto 30 poemas de um diário manuscrito a lápis da autora, de 1º a 30 de setembro de 2015, e que em comum os repetem a frase ‘a mulher antiga’. Revistos e ligeiramente modificados, os poemas foram datilografados por Dalila na mesma Olivetti Studio 45, a companheira de letras desde 1976, depois digitalizados e reproduzidos no pequeno livro, que abre com uma foto da bisavô, em 1922. A concepção gráfica e criação manual é de Luzia Maninha. A tiragem de cada edição é de 92 exemplares, numerados e assinados pelas suas respectivas autoras. O preço é simbólico, custa R$ 15 o exemplar. “Mas, o cliente paga quanto quiser”, diz.

Dalila conta que o momento é propício para comercializar o livro arte. Na contramão do gigantismo das grandes editoras e do e-book, da lógica do mercado, uma vertente principalmente lá fora tem valorizado a literatura artesanal, assunto que, para a Alpharrabio, não é novo. No começo dos anos 1990, saíram da casa trabalhos, como Prosas e Poéticas, duas obras artesanais cortadas em estilete e entregues dentro de pequenas caixas de papelão, acompanhadas de um disquete da coleção, assinadas por nomes como Alexandre Takara, Antonio Possidonio Sampaio, Valdecir Telles Veras, Vagner Calmon e outras referências da literatura regional.

Para embarcar na nova empreitada, foram convidadas desta vez nove mulheres. Dois novos títulos da coleção estão a caminho: Cascos e crinas sobre fundo escuro, de Conceição Bastos; e Relíquias de Anjo, de Deise Assumpção, ambas poetas residentes em Mauá. O lançamento dos novos livros está previsto para o Sábados PerVersos, de agosto (dia 26), a série de encontros em que a Alpharrabios reúne um número expressivo de participantes para fazer leituras críticas de poesias, sempre no último sábado de cada mês, às 11h.

Qualidade literária

Para participar da coleção PerVersas – Literatura de Autoria Feminina, o critério é a qualidade literária e que o trabalho – contos, fotografias, ensaios sobre gêneros, crônicas, poemas etc – seja inédito, além, claro, seja de uma mulher. Dalila ressalta que o objetivo não é concorrer com o homem, mas dar visibilidade à produção literária feminina, porque bem poucas conseguiram furar o bloqueio masculino ao longo da história. “O mercado nos deve isso, basta comparar a quantidade de prêmios na área concedida a homens e mulheres. E temos mulheres fantásticas na literatura, e aqui no ABC, mas o seu trabalho é invisível, então dar visibilidade a essas mulheres é a proposta”, afirma Dalila, que está empolgada com o projeto. “Porque é o livro da artista”, completa. O lançamento de A Mulher Antiga será no sábado, às 11h, na própria Alpharrabio (rua Doutor Eduardo Monteiro, 151).