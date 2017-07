Casa Branca critica lei que enfraquece poderes de Trump quanto a novas sanções

A Casa Branca disse que um novo pacote de sanções econômicas contra a Rússia e o Irã restringe inaceitavelmente a autoridade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma lei que enfraquece os poderes presidenciais quanto a novas sanções tramita no Congresso, com os democratas tendo reclamado que o governo Trump tenta enfraquecer o projeto.

A legislação estava em votação no Senado há quase um mês, em resposta a uma interferência da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado e à crise no leste da Ucrânia. No entanto, o projeto está paralisado na Câmara.

O diretor legislativo da Casa Branca, Marc Short, disse que o governo apoia as novas sanções contra Moscou e Teerã, mas se opôs a uma parte da lei, que daria ao Congresso muito mais força na determinação da política de sanções contra a Rússia. O projeto de lei exige uma revisão do Congresso se Trump tentar aliviar ou acabar com penalidades contra os russos. Fonte: Associated Press.