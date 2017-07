Meu filho é uma “pessoa de alta qualidade” e transparente, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, saiu em defesa de seu filho e, diante da polêmica envolvendo supostas relações com a Rússia, afirmou em comunicado que ele é “uma pessoa de alta qualidade” e que aplaude “sua transparência”.

O comunicado foi lido aos jornalistas pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, em resposta às revelações de que Trump Jr. concordou em obter informações que poderiam prejudicar Hillary Clinton durante a campanha presidencial do ano passado, como parte dos esforços do governo russo para ajudar seu pai.

Hoje, Trump Jr. publicou uma troca de e-mails com o publicitário Rob Goldstone em sua conta no Twitter. Os e-mails mostram que o filho do presidente foi informado de que o governo russo tinha informações que poderiam “incriminar” Hillary. Fonte: Associated Press