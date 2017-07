BC da Argentina mantém taxa de juros inalterada em 26,25%

O Banco Central da Argentina decidiu hoje manter a taxa básica de juros em 26,25%. Em seu comunicado, a instituição reafirmou sua intenção de consolidar um processo de desaceleração inflacionária no país.

A meta da inflação em 2017 está entre 12% e 17%. Nesta tarde, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) da Argentina afirmou que o índice de preços ao consumidor do país avançou 1,2% em junho em relação ao mês anterior.

“Os indicadores de alta frequência de fontes estatais e privadas monitoradas pelo Banco Central sugerem que a economia retomou o caminho da desinflação. Embora o núcleo da inflação em junho tenha vindo menor que nos meses anteriores, isso deve ser visto com cautela, dada a persistência do indicador em ficar acima do desejado pelo BC durante este ano”, comentou o BC argentino em seu comunicado. (Matheus Maderal – matheus.maderal@estadao.com)