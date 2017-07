Deputado diz que senadores colhem assinaturas para votar reforma em outro local

O deputado Marco Maia (PT-RS), que está no plenário do Senado, afirmou nesta tarde de terça-feira, 11, que senadores da base governista colhem assinaturas para tentar alterar o local de votação da reforma trabalhista. Segundo o deputado petista, há até rumores de que a votação poderia ser realizada no gabinete do presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

Em uma demonstração de apoio às senadoras que ocupam há mais de cinco horas a mesa diretora da Casa, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que a oposição vai resistir e permanecerá ocupando a mesa. “Se for necessário dormir aqui, nós vamos dormir aqui.”