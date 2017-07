Marcelo Grohe treina em separado e ainda é dúvida no Grêmio

O goleiro Marcelo Grohe retomou os trabalhos com o grupo do Grêmio, nesta terça-feira, mas ainda é dúvida para o jogo contra o Flamengo, na quinta, pelo Brasileirão. Mostrando boa recuperação, o jogador fez treino em separado com o preparador Rogério Godoy nesta tarde e ainda não está garantido na equipe do técnico Renato Gaúcho.

Grohe voltou aos treinos nesta terça após cicatrizar um corte profundo sofrido no joelho esquerdo no duelo contra o Godoy Cruz, na Argentina, semana passada, pela Copa Libertadores. O corte exigiu sete pontos. Por causa da lesão, ele desfalcou o time gaúcho na derrota por 2 a 0 para o Avaí, no domingo.

Com o retorno aos trabalhos, Grohe aumenta suas chances de voltar ao time na quinta, em confronto direto pela segunda colocação da tabela – atualmente com o Flamengo. O goleiro vai depender da atividade desta quarta para ser garantido na equipe titular.

Enquanto Grohe fazia treino em separado, outros jogadores, que vêm atuando como titulares, apenas correram ao redor do gramado. Foram os casos de Pedro Geromel, Cortez, Lucas Barrios e Kannemann. Eles foram acompanhados por Pedro Rocha e Léo Moura, que vêm de lesão e estão perto do retorno.

Os demais participaram de treino em campo reduzido. Eles fizeram atividades específicas, como treinar troca de passes em velocidade e inversão de jogadas. Arthur, Ramiro e Luan integraram esta atividade.

O grupo gremista volta aos treinos na manhã desta quarta-feira. À tarde, a delegação vai embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Flamengo na quinta, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.