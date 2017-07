A operadora TIM estará presente na Feira de Oportunidades Especiais, entre 15 e 29 de julho, no Atrium Shopping, em Santo André. O evento faz parte do projeto Oportunidades Especiais, que reúne vagas de grandes empresas com atuação em programas de inclusão.

A operadora tem vagas abertas para pessoas com deficiência em diversos setores e os candidatos podem se inscrever para qualquer área que ficam nas sedes da empresa em São Paulo e Santo André.

A companhia oferece remuneração compatível com o mercado, participação nos lucros e resultados, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, auxílio creche, previdência privada, seguro de vida e programa de reconhecimento diferenciado, além de celular funcional com pacote de voz e dados. Os interessados podem fazer a inscrição no estande da feira ou pelo site da operadora (www.tim.com.br| Sobre a TIM | Carreira). Não há vagas específicas para pessoas com deficiência, que podem concorrer em qualquer oportunidade, desde que tenha a capacitação e o perfil exigido.

Serviço – Feira de Oportunidades Especiais

Data: 15 a 29 de julho

Horário: segunda a sábado (10h às 22h) | domingos e feriados (14h às 20h)

Local: Atrium Shopping – Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon – Santo André