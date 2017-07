Bolsas de NY fecham sem direção definida, mas setor de energia avança

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida nesta terça-feira, 11, perto da estabilidade, mas reduziram as perdas verificadas na esteira da divulgação dos e-mails do filho mais velho do presidente Donald Trump sobre a reunião com uma advogada russa.

O índice Dow Jones fechou estável, aos 21.109,07 pontos, após recuar mais de 100 pontos na sessão; S&P 500 caiu 0,08%, para 2.425,53 pontos; e o Nasdaq avançou 0,27%, encerrando aos 6.193,30 pontos.

As ações caíram após Donald Trump Jr. divulgar e-mails sobre uma reunião com uma advogada russa no ano passado para discutir informações supostamente comprometedoras sobre Hillary Clinton, ex-candidata do Partido Democrata na eleição presidencial do ano passado.

O setor de energia do S&P 500 liderou os ganhos hoje, com alta de 0,5%, beneficiado pelo aumento do preço do petróleo. O óleo fechou em alta em reação a algumas novidades no setor, como um corte na projeção do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) para a produção dos EUA em 2018.

O petróleo WTI para entrega em agosto fechou em alta de US$ 1,44%, em 45,04 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para setembro avançou 1,37%, a US$ 47,52 o barril, na ICE.

Como resultado, a ExxonMobil viu seus papéis avançarem 0,55%, a Chevron ganhou 0,08% e a ConocoPhillips ganhou 0,25%.

O setor de tecnologia também apresentou bom resultado, subindo 0,36% no S&P 500. Com isso, o Nasdaq fechou com ganhos pela terceira sessão seguida. As ações da Apple avançaram 0,32% e as da Alphabet – dona do Google – subiram 0,14%. (Com informações da Dow Jones Newswires)