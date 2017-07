Jorge Viana vê impasse na negociação para retomada da votação da trabalhista

O senador Jorge Viana (PT-AC) disse na tarde desta terça-feira, 11, que existe um impasse nas negociações entre senadores da base governista e a oposição para a tentativa de retomada da sessão marcada para votar a reforma trabalhista no plenário do Senado. Segundo o senador, se houvesse acordo entre as partes para aprovar apenas um destaque ao texto, as parlamentares da oposição “sairiam imediatamente” da mesa diretora do Senado.

Viana argumentou que a estratégia das senadoras, que há mais de cinco horas ocupam toda a mesa diretora da Casa, impedindo a realização da sessão, deve ser considerada como uma “atitude política”, que deve ser respeitada já que nem todo o Senado concorda com a aprovação integral do texto que muda mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O senador do Acre argumentou também que o Senado não pode aprovar um tema importante como esse “apenas para ver se dá sobrevida de mais uma semana ao governo”.