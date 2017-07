Senador João Alberto tenta reabrir sessão do Senado, mas oposição resiste

O senador João Alberto (PMDB-MA) tentou nesta tarde de terça-feira, 11, retomar a sessão do plenário do Senado, após quase cinco horas de interrupção das atividades. O senador ameaçou usar um dos microfones da mesa, mas foi impedido pelas parlamentares da oposição que seguem ocupando todas as cadeiras da mesa diretora do Senado.

Após a tentativa frustrada de João Alberto, senadoras da oposição e o senador discutiram rapidamente e o parlamentar segue em pé ao lado das senadoras. A obstrução à sessão do Senado que iria votar a reforma trabalhista é liderada pelas senadoras Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Fátima Bezerra (PT-RN).

No plenário, estão vários dos senadores da oposição e poucos da base governista, entre eles, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).