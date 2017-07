Torcida do Corinthians vai ao treino para prestar apoio antes de clássico

Centenas de torcedores do Corinthians compareceram ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira para prestar apoio aos jogadores antes do clássico com o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque. Segundo a Polícia Militar, cerca de 300 corintianos foram ao local. Já de acordo com membros das organizadas, o número é de pouco mais de 800.

Com faixas, bandeiras, rojões, sinalizadores e gritos de apoio e provocações ao rival Palmeiras, os corintianos ficaram por mais de uma hora na frente do CT. Como acontece no estado de São Paulo desde abril de 2016, os torcedores do time visitante não podem ir ao estádio em clássicos envolvendo Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Membros da Gaviões da Fiel, Coringão Chopp e Pavilhão Nove estiveram presentes e durante toda a manifestação cantaram músicas de incentivo e não fizeram qualquer crítica a algum jogador ou diretoria. As organizadas constantemente se manifestam contra o presidente Roberto de Andrade, mas o dirigente escapou das críticas nesta terça.

O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, nove a mais que o Flamengo, segundo colocado. O time alvinegro vem ainda de uma sequência de 26 jogos de invencibilidade e o técnico Fábio Carille deve ter força máxima para a partida. Assim, a equipe alvinegra deve ir a campo com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.