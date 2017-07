A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) julgou irregular a prestação de contas dos repasses feitos pela Prefeitura de Santo André para a Fundação do ABC, em 2011, durante a gestão do então prefeito Aidan Ravin (na época no PTB e atualmente no PSB). Foram aplicadas multas contra Ravin e o então presidente da Fundação, Wagner Octávio Boratto. Os valores ainda não foram divulgados.

Contas de Luiz Marinho são aprovadas no Tribunal

O TCE-SP aprovou com o parecer favorável as contas da Prefeitura de São Bernardo, no ano de 2015, durante a gestão do então prefeito Luiz Marinho (PT). Agora o parecer será encaminhado para o Legislativo onde passará pelo julgamento dos vereadores.

Consórcio busca Governo do Estado por Crédito do ICMS

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC iniciou as conversas junto ao Governo do Estado para a liberação do crédito de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para as montadoras, com o objetivo de incentivar as fábricas de autopeças na região. Segundo Orlando Morando (PSDB), o crédito chega ao valor de R$ 5 bilhões e pode ser liberado de forma fracionada.

Economia de entidade regional chega a 73%

Segundo o presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que a economia realizada pela entidade no primeiro semestre chegou a 73%, mesmo com a instalação do escritório regional em Brasília. Lembrando que os gastos da entidade foram uma das reclamações de Lauro Michels (PV) para retirar Diadema do grupo.