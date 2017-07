No capítulo desta quarta-feira (12/7), Joaquim se entristece com a mentira de Anna. Thomas manda Francisco escolher soldados para irem com ele até a reserva indígena e Liu ouve. Licurgo e Germana usam seu novo fogão como atração para ganhar dinheiro. Sebastião avisa a Cecília que Orozimbo ficou viúvo. Tibiriçá aceita casar Piatã e Jacira. Dalila faz previsões sobre Narcisa, com a ajuda de Hugo. Greta finge gostar de Diara. Domitila confessa seus planos a Francisco. O verdadeiro comandante Maximiliano chega ao Rio de Janeiro. Joaquim e Anna decidem adiar a partida por causa do casamento de Piatã e Jacira. Thomas e seus jagunços se aproximam da aldeia Tucaré. Domitila aparece no Paço para a cerimônia a Dom Pedro, com o mesmo colar usado por Leopoldina