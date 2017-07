No capítulo desta quarta-feira (12/7), Keyla, Tina, Lica e Ellen tentam aconselhar Benê, e Josefina acalma a filha. Dóris não consegue financiamento para consertar o telhado do colégio. Roney questiona Julinho sobre o trote e Tato percebe sua intenção. Bóris avisa sobre um possível manifesto de estudantes e Edgar o ironiza. Malu tenta convencer Edgar a parar de contribuir financeiramente com Marta e Lica. Roney fala para Josefina que Julinho passou um trote para a lanchonete e os dois discutem. Tina decide cantar com Keyla em seu clipe. Julinho se faz de vítima para Josefina. Luís e Marta reclamam das decisões de Edgar. Começa a chover forte e Dóris teme que o telhado da escola desabe.