No capítulo desta quarta-feira (12/7), Mônica explica a Júlio que ela e o marido estão ocupando a casa da família de Evandro em segredo. Luíza diz a Douglas que Pedrinho se encantou com Rúbia. Pedrinho encontra o contato de Rúbia no celular de Luíza. Júlio deixa a mala com o dinheiro em um guarda-volumes, usando um nome falso. Júlio conta a Malagueta e aos comparsas que colocou a chave do guarda-volumes em uma torta de chocolate e mandou entregar aos cuidados de Pedrinho. Malagueta faz uma ligação anônima para Nelito, na tentativa de interceptar os planos de Júlio. Pedrinho e Nelito descartam a torta enviada por Júlio.