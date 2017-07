A apresentadora Fernanda Paes Leme publicou uma mensagem de despedida de seu cargo de apresentadora no “X Factor Brasil”, programa da Bandeirantes que sairá do ar após a 1ª temporada.

“Grandes experiências são únicas, e que bom ter feito parte do X Factor Brasil. Me despeço do projeto agradecendo muito a experiência que tive em minha estreia como apresentadora. Foi incrível dividir com vocês um momento pessoal importante e um trabalho conjunto tão feliz! O fator X estará sempre aqui!”, publicou Fernanda em seu Instagram. A atriz segue no ar na GNT, onde apresenta o programa “Desengaveta”.