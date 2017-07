A Prefeitura de Mauá iniciou na segunda-feira (10/7) a operação da linha Expresso Mauá Jardim Hélida (113), que atenderá aos bairros Jardim Luzitano e Hélida e garantirá uma economia de até 20 minutos aos passageiros. A linha do Hélida é um dos trajetos mais longos da cidade. A viagem, que dura em média 70 minutos, cai para 50 minutos nos horários de pico pela linha expressa. O Hélida é também um dos trajetos com maior público. São 70 mil passageiros por mês.

Moradora do local há cinco anos, Danielle Souza, 31 anos, aprovou o trajeto. Ela voltava do médico com o filho Lucas, de dois anos, e esperou menos de dez minutos até a chegada do ônibus expresso. “Tenho mais opções para esperar menos no ponto de ônibus. Posso usar qualquer uma das linhas. A linha expressa ajuda também porque criança fica inquieta se demora muito e esse é bem mais rápida. Vinte minutos a menos no ônibus faz muita diferença”, diz ela.

A linha expressa foi pensada para que faça paradas estratégicas, nos pontos dentro do bairro e em apenas quatro paradas na av. Barão de Mauá em locais como parques, supermercados e serviços. Ou seja: onde há maior procura ou aglomeração de pessoas. Os veículos operam de segunda à sexta-feira, das 6h às 20h, com wi-fi gratuito e tomadas para recarga de celular.

“Estamos trabalhando para garantir a qualidade e a eficiência do Transporte Público. O povo de Mauá tem reclamações históricas sobre o setor e a administração ‘Um Novo Tempo’ está empenhada em resolver esses problemas. Essa ação é também uma forma de resgatarmos o respeito, a dignidade e a Qualidade de Vida do povo. O Expresso Mauá é um grande presente para a população”, afirmou o prefeito Atila Jacomussi.

Essa é a quarta linha expressa colocada em atividade neste ano, das 10 linhas idealizadas que garantirão mais velocidade na locomoção dos trabalhadores da cidade.

Já estão em funcionamento as linhas Zaíra-Centro (080), que sai do terminal Zaíra e só para no Terminal Rodoviário Central; Vila Assis-Sertãozinho-Vila Carlina (021); Guapituba-Primavera- Vila Mercedes (040).

Os expressos circulam de segunda à sexta-feira, das 6h às 20h, horário de maior circulação. As linhas expressas 080, 021 e 113 saem dos mesmos pontos das linhas circulares convencionais. O morador poderá optar por uma ou outra na hora do embarque. As linhas mais rápidas terão o aviso “Expresso” no letreiro.