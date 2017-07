Festival de Gramado 2017 divulga filmes em competição

O Festival de Cinema de Gramado divulgou nesta terça-feira, 11, a lista de filmes concorrentes, homenagens e novidades da edição deste ano da mostra que ocorre entre os dias 17 e 26 de agosto. A abertura fica com “João, o Maestro”, do diretor Mauro Lima e estrelado por Alexandre Nero. O filme é baseado na vida do pianista brasileiro João Carlos Martins, um dos poucos músicos a gravar a obra completa de Bach. Os atores Rodrigo Pandolfo, Alinne Moraes e Caco Ciocler também fazem parte do elenco.

Confira a lista de filmes em competição:

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

– “A Fera na Selva” (RJ), de Paulo Betti, Eliane Giardini e Lauro Escorel

– “As Duas Irenes” (SP), de Fábio Meira

– “Bio” (RS), de Carlos Gerbase

– “Como Nossos Pais” (SP), de Laís Bodanzky

– “O Matador” (PE), de Marcelo Galvão

– “Não Devore Meu Coração!” (RJ), de Felipe Bragança

– “Pela Janela” (Brasil/Argentina), de Caroline Leone

LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS

– “Los Niños” (Chile/Colômbia/Holanda/França), de Maite Alberdi

– “Pinamar” (Argentina), de Federico Godfrid

– “El Sereno” (Uruguai), de Oscar Estévez & Joaquín Mauad

– “Sinfonía para Ana” (Argentina), de Virna Molina e Ernesto Ardito

– “El Sonido de las Cosas” (Costa Rica), de Ariel Escalante

– “La Ultima Tarde” (Peru), de Joel Calero

– “X500” (Colômbia/Canadá/México), de Juan Andrés Arango

CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS

– “#feique” (RJ), de Alexandre Mandarino

– “A Gis” (SP), de Thiago Carvalhaes

– “Cabelo Bom” (RJ), de Swahili Vidal

– “Caminho dos Gigantes” (SP), de Alois Di Leo

– “Mãe dos Monstros” (RS), de Julia Zanin de Paula

– “Médico de Monstro” (SP), de Gustavo Teixeira

– “O Espírito do Bosque” (SP), de Carla Saavedra Brychcy

– “O Quebra-cabeça de Sara” (RJ), de Allan Ribeiro

– “O Violeiro Fantasma” (GO), de Wesley Rodrigues

– “Objeto/Sujeito” (SP), de Bruno Autran

– “Postergados” (SP), de Carolina Markowicz

– “Sal” (SP), de Diego Freitas

– “Tailor” (RJ), de Calí dos Anjos

– “Telentrega” (RS), de Roberto Burd

CURTAS-METRAGENS GAÚCHOS (Prêmio Assembleia Legislativa)

– “10 Segundos” (Canoas), de Thiago Massimino

– “1947” (Porto Alegre), de Giordano Gio

– “Através de Ti” (Santa Cruz do Sul), de Diego Tafarel

– “Bicha Camelô” (Pelotas), de Wagner Previtali

– “Cores de Bissau” (Porto Alegre), de Maurício Canterle

– “Gestos” (Porto Alegre), de Alberto Goldim e Júlia Cazarré

– “Kátharsis” (Caxias do Sul), de Mirela Kruel

– “Luna 13” (Porto Alegre), de Filipe Barros

– “Mãe dos Monstros” (Porto Alegre), de Julia Zanin de Paula

– “Secundas” (Porto Alegre), de Cacá Nazario

– “Sena, Os Fios em Prosa” (Porto Alegre), de Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena

– “Sob Águas Claras e Inocentes” (Porto Alegre)”, de Emiliano Cunha

– “Solito” (Porto Alegre), de Eduardo Reis

– “Telentrega” (Porto Alegre), de Roberto Burd