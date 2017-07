Moradores de Ribeirão Pires que desejam colocação ou recolocação no mercado de trabalho já podem utilizar o aplicativo do SineFácil em dispositivos tablets ou celulares. Chamado de SINE – Sistema Nacional de Emprego, o aplicativo móvel foi lançado oficialmente pelo Ministério do Trabalho, no mês de maio. A ferramenta permite que o usuário encontre, de forma prática e rápida, vagas ideais ao seu perfil, agendando entrevistas, entre outros serviços como acompanhar a situação do seguro-desemprego.

A facilidade é que o usuário pode consultas as vagas disponíveis em qualquer horário e local, sem que haja a necessidade de comparecer à central de vagas de sua cidade.

O aplicativo promete, portanto, diminuir as filas de espera para cadastramento de currículos e busca por vagas de emprego nas centrais de vagas em todo o país. O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Ribeirão Pires já faz parte desta rede.

Para o empregador, o sistema possibilita encontrar mais rapidamente um profissional com o perfil desejado. As vantagens incluem a verificação de currículos, a seleção de trabalhadores para participar de processos seletivos e a consulta a entrevistas agendadas.

Como acessar – O aplicativo é gratuito e está disponível na versão para Android e em breve também para iOS. É de fácil utilização, mesmo por aqueles com pouco conhecimento de tecnologia.

Para poder utilizar o aplicativo, o trabalhador deverá ter um código de acesso (QR Code) que pode ser obtido no portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). O código de acesso é individual, o que garante mais segurança às informações e agilidade no atendimento.

Após instalar o aplicativo no seu celular ou tablet, o trabalhador deverá digitalizar o código utilizando a câmera fotográfica do aparelho celular.