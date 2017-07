Nesta sexta-feira, (14/7), às 16h, uma boa dica para a garotada em férias é assistir o espetáculo teatral, A Caixa Maluca, no Shopping Praça da Moça, em Diadema. A peça é baseada no livro homônimo da premiada escritora Flávia Muniz, e encenada por alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Diadema – FAD, no Piso Paineira, com entrada gratuita.

A montagem interativa traz uma história movimentada, protagonizada por divertidos animais que se comportam como um grupo de crianças disputando algo que desconhecem, mas supõem ser valioso, até a surpresa final. Afinal, o que terá dentro da caixa? Os bichos falam em rimas, o que pode estimular também o hábito da leitura ou até despertar a criatividade na escrita.