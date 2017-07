Chefe é elogiado por resposta a pedido de folga

Madalyn Parker é uma programadora da Olark, uma companhia de softwares dos Estados Unidos. Há algumas semanas ela enviou um e-mail para seus companheiros de trabalho e chefes avisando que iria tirar alguns dias de folga para tratar da sua saúde mental.

No país, o uso desses dos chamados sick days ainda é controverso para tratar da saúde mental, mas o CEO da empresa respondeu o e-mail e foi bastante elogiado.

“Eu quero agradecer pessoalmente por você mandar esse e-mail”, disse Ben Cogleton na mensagem. “Toda vez que você faz isso eu me lembro da importância que é usar os dias de folga para tratar da saúde mental – não consigo acreditar que isso não seja padrão em todas as empresas. Você é um exemplo para todos nós, ajuda a quebrar o estigma sobre o assunto e levanta o moral da equipe toda”, completou.

Madalyn postou a resposta do seu chefe no Twitter e ela viralizou, com muitos comentários aplaudindo a atitude. Como parte da repercussão, Cogleton escreveu um artigo no Medium sobre o assunto.