Victor Ferraz desfalca o Santos e Bruno Henrique retorna ao time

O lateral-direito Victor Ferraz é o mais novo desfalque do Santos para o duelo com o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, no Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que indicou o técnico Levir Culpi ao deixar o jogador fora da lista de relacionados do confronto.

Victor Ferraz sofreu uma pancada no joelho esquerdo durante o clássico com o São Paulo, no último domingo, mas não foi substituído durante o confronto. Posteriormente, se detectou um inchaço no local e o jogador foi vetado do duelo com o Atlético-MG, embora a gravidade do problema ainda não tenha sido determinado. Em Belo Horizonte, a sua vaga será ocupada por Daniel Guedes.

Outras baixas do Santos nesta quarta-feira serão o meia Lucas Lima e o atacante colombiano Jonathan Copete, ambos suspensos, e o volante Renato, também lesionado – teve diagnosticado um estiramento no músculo iliopsoas da perna direita. Já o atacante Bruno Henrique, que desfalcou o time contra o São Paulo por causa de problemas no dedão do pé esquerdo após sofrer um pisão, está de volta ao Santos.

Com isso, Leandro Donizete ganhará nova chance no meio-de-campo, assim como o argentino Vecchio. Já Thiago Ribeiro permanecerá no ataque. Assim, o Santos vai iniciar o duelo contra o Atlético-MG com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Leandro Donizete, Thiago Maia e Vecchio; Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique.

O Santos segue sem poder contar com o atacante Ricardo Oliveira e o lateral Zeca, que estão recuperados de lesões, mas ainda precisam readquirir o condicionamento físico, assim como os zagueiros Gustavo Henrique e Luiz Felipe. Além disso, Caju, trata uma lesão na panturrilha, Vitor Bueno, em recuperação de lesão no joelho direito, só voltará a jogar em 2018 e Nilmar ainda precisa melhorar o condicionamento físico.

Confira a lista de relacionados do Santos para o duelo com o Atlético-MG:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Daniel Guedes e Orinho.

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Serginho, Thiago Maia, Vecchio e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernandez.