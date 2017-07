Inadimplência cai 0,8% no 1º semestre de 2017 na comparação anual, diz Boa Vista

O primeiro semestre de 2017 registrou queda de 0,8% na inadimplência do consumidor em comparação ao mesmo período de 2016, informou a Boa Vista SCPC nesta terça-feira, 11. Em junho, os calotes recuaram 6,7% na avaliação dessazonalizada sobre maio, enquanto, na comparação com junho do ano passado, a queda verificada foi de 5,4%.

Já no acumulado de 12 meses, de julho de 2016 até junho de 2017, ante os 12 meses antecedentes, houve retração de 3,1%. “As adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos dois anos geraram grande cautela nas famílias, inibindo o consumo e consequentemente contribuindo para a diminuição do fluxo de inadimplência”, explica a Boa Vista em nota.

Todas as regiões do País, exceto o Norte (0,2%), registraram queda na inadimplência na avaliação em 12 meses. O maior recuo foi no Sudeste (-5,0%), seguido por Sul (-1,3%), Nordeste (-1,0%) e Centro-Oeste (-0,3%).

A entidade avalia que, diante da perspectiva de pequeno crescimento da economia e renda, com juros menores e inflação controlada, é esperada uma retomada sustentável da demanda de crédito, expandindo a renda disponível das famílias, “fatores que deverão colaborar para a manutenção de um ritmo estável da inadimplência em 2017.”

O indicador de inadimplência da Boa Vista SCPC é elaborado a partir da inclusão de novos registros na base de dados sobre dívidas vencidas e não pagas da Boa Vista pelas empresas credoras.