Venus bate Ostapenko e faz semi em Wimbledon pela 10ª vez; Muguruza também avança

A norte-americana Venus Williams alcançou nesta terça-feira, em Londres, pela décima vez a sua classificação para uma semifinal do torneio de simples feminino de Wimbledon. A veterana de 37 anos de idade obteve o feito ao derrotar Jelena Ostapenko, jovem tenista da Letônia de apenas 20 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em um confronto realizado na quadra central do Grand Slam inglês.

Pentacampeã de Wimbledon, onde ficou com o título em 2000, 2001, 2005, 2007 e 2008, Venus assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora da partida entre a romena Simona Halep, segunda cabeça de chave, e a britânica Johanna Konta, também programada para ser encerrada nesta terça.

Fazendo valer a sua experiência diante de Ostapenko, a irmã mais velha de Serena Williams participou pela primeira vez do Grand Slam inglês em 1997, pouco depois do nascimento de Ostapenko, que veio ao mundo em 8 de junho do mesmo ano, mesmo dia em que o brasileiro Gustavo Kuerten conquistou o seu primeiro título de Roland Garros. Curiosamente, quase exatamente 20 anos depois, no último dia 10 de junho, a tenista da Letônia surpreendeu ao conquistar o título do Grand Slam francês.

Desta vez, porém, Venus impediu que Ostapenko seguisse a sua trilha rumo ao título de mais um Grand Slam nesta temporada ao exibir uma atuação eficiente nesta terça. A norte-americana aproveitou as três chances que teve de quebrar o saque da adversária, hoje a 13ª colocada do ranking mundial, que ameaçou o serviço da rival em apenas duas oportunidades do duelo e converteu um destes dois break points.

Com oito aces, Venus ganhou 78% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque e com o triunfo também alcançou pelo segundo ano seguido as semifinais de Wimbledon. Hoje na 11ª posição da WTA, a norte-americana que já ocupou o posto de número 1 do mundo também foi finalista do Aberto da Austrália no início desta temporada.

MUGURUZA NA SEMI – Embalada pela vitória expressiva sobre Angelique Kerber, que causará a perda da ponta do ranking mundial à alemã, Garbiñe Muguruza também se garantiu nas semifinais de Wimbledon em outro jogo já encerrado nesta terça-feira em Londres. A tenista espanhola avançou ao derrotar a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em um jogo que foi paralisado em seu início por causa da chuva que também provocou o fechamento do teto retrátil da quadra central que abrigou o confronto entre Venus e Ostapenko.

Campeã de Roland Garros no ano passado, Muguruza ficou com o vice-campeonato de Wimbledon em 2015 e em 2016 amargou uma eliminação na segunda rodada no Grand Slam inglês. Agora, por vaga em uma nova decisão na capital inglesa, a atual 15ª colocada do ranking mundial vai encarar nas semifinais a ganhadora da partida entre a norte-americana CoCo Vandeweghe e a eslovaca Magdalena Rybarikova, que foi interrompido pela chuva nesta terça quando o segundo set estava empatado por 2 a 2. Antes disso, Rybarikova ganhou a primeira parcial por 6/3.

Na partida diante de Kuznetsova, veterana de 31 anos de idade que hoje ocupa a oitava posição do ranking mundial, Muguruza confirmou todos os seus saques, aproveitou duas de três oportunidades de quebrar o serviço da adversária, que desperdiçou os três break points cedidos pela espanhola.

Assim, Muguruza conquistou a sua quarta vitória em cinco jogos no circuito profissional contra Kuznetsova, que no início deste ano já havia sido derrotada pela espanhola nas quartas de final do Torneio de Brisbane, na Austrália.

JUVENIL – Também nesta terça, em jogo válido pela chave juvenil feminina de simples em Wimbledon, a brasileira Thaisa Pedretti foi eliminada na segunda rodada ao ser batida pela norte-americana Ellie Douglas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Ela era a única representante do Brasil nesta chave principal e havia estreado com uma vitória arrasadora sobre a britânica Anna Loughlan, por 6/0 e 6/3.