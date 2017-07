São Paulo se reforça com zagueiro Aderlan Santos por empréstimo até 2018

O zagueiro Aderlan Santos é o novo reforço do São Paulo. Nesta terça-feira, o Valencia anunciou, através de um comunicado publicado no seu site oficial, o empréstimo do defensor ao clube do Morumbi até o fim de 2018, com a opção de adquiri-lo ao fim do vínculo. Posteriormente, o clube paulista também confirmou a contratação.

“O Valencia chegou nesta terça-feira a um acordo com o São Paulo para a cessão de Aderlan Santos ao clube brasileiro até 31 de dezembro de 2018, faltando superar a avaliação médica. O acordo inclui uma opção de compra por parte do São Paulo”, explicou o clube espanhol.

Os detalhes financeiros da transação, como valor do empréstimo e preço fixado dos direitos do jogador, não foram revelados por São Paulo e Valencia, em uma negociação que vinha sendo realizada há algumas semanas.

Aderlan é o segundo zagueiro contratado pelo São Paulo nas últimas semanas e o primeiro reforço anunciado após a chegada do técnico Dorival Júnior, apresentado na última segunda-feira. O outro defensor que chegou para reforçar o clube foi o equatoriano Arboleada.

Os dois reforços que chegaram ao clube se juntam ao uruguaio Lugano, que teve recentemente o seu contrato renovado, Douglas e Rodrigo Caio, que pode ser negociado com o Zenit, da Rússia, como os zagueiros do elenco. Em compensação, o clube já perdeu Breno, Maicon e Lyanco nesta temporada.

Aderlan, de 28 anos, passou pelos pernambucanos Salgueiro e Araripin antes de deixar o futebol brasileiro. Depois, ele atuou em Portugal por Trofense e Braga, antes de chegar ao Valencia em 2015. Agora está de volta ao País para defender o São Paulo.