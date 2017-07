Depois de ver Cássio, Taffarel acompanha treino de Vanderlei no Santos

Depois de acompanhar os trabalhos de Cássio, do Corinthians, na última segunda-feira, no CT Joaquim Grava. o preparador de goleiros da seleção brasileira, Taffarel, foi ao CT Rei Pelé, do Santos, nesta terça para assistir ao treinamento de Vanderlei.

O goleiro do tetracampeão mundial da seleção brasileira confirmou que Vanderlei está no radar de Tite e elogiou a boa fase do santista. “Ele entrou no nosso radar pela competência e pela fase. Nós não analisamos só uma atuação ou uma defesa, mas sim uma sequência de trabalho. É o que esperamos de todos os atletas que estejam em nosso radar, que estejam uma boa fase em seus grupos”, disse, em entrevista à Rádio Santos.

Taffarel afirmou que já vinha acompanhando o trabalho de Vanderlei e que deve retornar ao Santos na próxima semana para dar continuidade ao monitoramento de perto. Na noite de segunda-feira, Tite confirmou que Cássio e Vanderlei estão no radar da seleção brasileira e podem estar em futuras listas de convocados.

A ideia é ter informações detalhadas sobre a condição do Vanderlei, que pode integrar o a relação de Tite para os próximos dois jogos da seleção brasileira: contra o Equador em 31 de agosto, na Arena do Grêmio, e contra a Colômbia, em 5 de setembro, fora de casa, ambos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

No Santos desde o início de 2015, quando chegou ao clube após passagem pelo Coritiba, Vanderlei já disputou 139 partidas pela equipe. O goleiro, de 33 anos, é um dos destaques do time nesta temporada.