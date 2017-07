Senador Romero Jucá será o relator da reforma trabalhista na sessão do plenário

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) é o relator do projeto da reforma trabalhista na sessão desta terça-feira, 11, no plenário na Casa, que começou pouco depois das 11h. O papel do relator é defender o texto apoiado pelo governo na sessão. Inicialmente, o relator era o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) – tucano que apoia a reforma, mas não defende mais o governo Michel Temer. Jucá assumiu a relatoria das emendas em Plenário, no lugar de Ferraço, porque o tucano estava ausente da sessão de quinta-feira passada, dia 6.

Como relator, Jucá já deu parecer contrário às mais de 170 emendas apresentadas ao projeto em plenário. Às 11h30 desta terça, o painel do Senado registrava a presença de 29 senadores no plenário. Alguns desses parlamentares não estavam efetivamente na sessão e a maioria dos presentes era da oposição. Para iniciar a votação, é necessária presença de 41 senadores em plenário para votação de projetos como o da reforma trabalhista.