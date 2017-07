‘Quando você ultrapassa limites da lei, instabiliza o País’, diz Temer

Sem abordar claramente a questão da denúncia que tramita na Câmara por corrupção passiva, o presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira, 11, que “o Direito existe para regular ações sociais, garantir estabilidade”. “Quando você ultrapassa os limites da lei, você instabiliza o País. A ordem jurídica precisa ser cumprida, passo por passo”, afirmou Temer, durante evento de lançamento do Plano Safra 2017/2018 do Banco do Brasil.

Ao abordar as conquistas de seu governo, Temer disse que buscará a estabilidade, com o apoio do Congresso. Ele citou que a inflação está sob controle e afirmou que, em artigo recente publicado na imprensa, houve quem avaliasse que a deflação registrada em julho era um problema. “Criticaram pela deflação. Mas a caravana deve continuar a passar”, afirmou.

Temer disse ainda que o País tem pressa, “porque o povo não pode perder um minuto sequer do caminho do crescimento”. “Desempregados não podem perder nem mais um minuto sem carteira assinada. A reforma trabalhista é um desafio que ficou parado por décadas”, lembrou.

Temer afirmou que seu governo trabalha pelo Brasil e que o caminho para enfrentar problemas é “não ter medo”. “Temos que fazer (reformas) com pressa, mas com responsabilidade”, ponderou. “Não há atos irresponsáveis.”

Protestos

Temer citou, de forma genérica, “alguns protestos” contra o governo e afirmou que “a caravana vai passando”.

Temer afirmou ainda que o governo “está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa pegar a locomotiva com os trilhos no lugar”.