‘Respeitarei qualquer resultado que vier’, diz Temer sobre denúncia

O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira, 11, em clara referência à tramitação da denúncia contra ele na Câmara, que a Casa tem uma “importantíssima decisão” a ser tomada esta semana. Na segunda-feira, 10, o relatório da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, de autoria do deputado Sergio Zveiter (PSDB-RJ), recomendou a aceitação de denúncia de corrupção passiva contra Temer. O relatório será votado na próxima sexta-feira.

“Respeitarei qualquer resultado que vier”, afirmou Temer, durante evento de lançamento do Plano Sandra 2017/2018 do Banco do Brasil. Temer também fez referência a comentários de que, supostamente, o País não precisaria de governo, já que várias instituições possuem autonomia operacional – como ministérios e empresas estatais. Ele contestou esta ideia. “Dizem que se a economia vai bem, país não precisa de governo. Mas precisa sim”, afirmou.

De acordo com Temer, o Brasil “não pode esperar”. “É hora de o Brasil avançar. Vamos seguir em frente”, afirmou o presidente. “Meu governo tem plantado muito e tenho certeza de que vamos começar a colher”, concluiu.