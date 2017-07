Produção de motocicletas cai 8,8% no acumulado do 1º semestre, afirma Abraciclo

São Paulo, 11/07/2017 – A produção de motocicletas caiu 8,8% no acumulado do primeiro semestre, segundo balanço da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas. Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) divulgado nesta terça-feira, 11.

No período foram fabricadas 464.732 unidades. Apesar da queda, a entidade mantém a previsão feita no início do ano de um crescimento de 2,5% na produção de motocicletas, com a fabricação de 910 mil unidades.

De acordo com Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, haverá uma melhora do mercado de motos a partir de agora. “Historicamente, o segundo semestre tem melhor desempenho de vendas. Além disso, outros fatores como o Salão Duas Rodas, o 13º salário e a chegada do verão ajudarão a fechar o ano com resultados um pouco mais satisfatório”, disse Fermanian.