Unesp divulga lista dos aprovados do vestibular do meio do ano de 2017

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou a lista dos aprovados no vestibular no meio de ano 2017. Os convocados devem manifestar interesse até esta terça-feira, 11.

As 360 vagas ofertadas são para os municípios de Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Sorocaba, Registro e São João da Boa Vista.

As provas da primeira fase do Vestibular de Meio de Ano foram aplicada em 14 de maio com questões de conhecimentos gerais. Já as provas da segunda etapa aconteceram em 10 e 11 de junho e foi formada por provas específicas e redação.

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 puderam ser utilizadas como parte integrante da primeira fase do Vestibular da Unesp.