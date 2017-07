Com 26 senadores, sessão do plenário para votar reforma trabalhista é aberta

A sessão do plenário do Senado foi aberta pouco depois das 11h desta terça-feira, 11, com a presença de 26 parlamentares. Nesta sessão, a única pauta prevista é a votação da reforma trabalhista.

A sessão era presidida naquele momento pela senadora Fátima Bezerra (PT-RN) e o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), o primeiro orador, já discursa. Há 11 senadores inscritos como oradores para esta sessão.

Pelo regimento, é necessária presença de 41 senadores em plenário para votação de projetos como o da reforma trabalhista. Uma vez aberta a votação, o texto precisa do apoio de metade mais um dos presentes para ser aprovado. Em caso de presença de todos os 81 senadores, o governo precisaria de 41 votos para aprovar a matéria.