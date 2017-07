Bovespa ronda a estabilidade à espera de votação da reforma trabalhista

São Paulo, 11/07 – Depois de ter avançado 1,13% no pregão de segunda-feira, 10, a Bovespa abriu perto da estabilidade nesta terça-feira, dia 11. Às 10h30, o Ibovespa operava em leve queda de 0,06%, aos 62.988,42 pontos, em linha com a fraqueza dos mercados acionários na Europa e em Wall Street.

A piora do humor lá fora é efeito de declarações do presidente do Federal Reserve de São Francisco, John Williams, de que um novo aumento dos juros nos Estados Unidos neste ano é um “caso razoável”. Internamente, o presidente Michel Temer, que não tem mais o apoio incondicional do mercado, enfrenta um importante teste de força nesta terça; a votação da reforma trabalhista no plenário do Senado, a partir das 11h.

O governo confirmou na manhã desta terça que o Banco do Brasil vai disponibilizar R$ 103 bilhões para a Safra 2017/2018, conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, na última sexta-feira, 7. Desse total, R$ 11,5 bilhões serão destinados a empresas do agronegócio e R$ 91,5 bilhões em crédito rural aos produtores e cooperativas.