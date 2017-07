O rapper Jay-Z lançou um minidocumentário para o seu recente álbum 4:44 em que ele, mais uma vez, faz uma confissão sobre os rumores de infidelidade dos quais Beyoncé tratou em Lemonade.

Intitulado Notas para ‘4:44’, o vídeo de 11 minutos exibe uma conversa profunda sobre relacionamentos com mulheres e entrevistas com personalidades como Chris Rock, Will Smith, Kendrick Lamar, Chris Paul, Jesse Williams, Aziz Ansari, Mahershala Ali e Meek Mill.

“Esta é minha vida real. Acabei de encontrar este lugar e construímos uma grande e linda mansão de um relacionamento que não foi totalmente construído com 100% de verdade e que começou a rachar. As coisas começaram a acontecer como o público pode ver”, diz o cantor sobre seu casamento.

“Então, nós tivemos de chegar ao ponto de ‘ok, vamos acabar com isso e começar de novo’. Foi a coisa mais difícil que já tive de fazer”, ele continua.

O rapper também admite que lutar pelo casamento foi mais desafiador do que a infância dele em Marcy Projects e ser baleado lá. “O que está acontecendo com meu corpo agora? Eu apenas disse ‘não se vá’? Tudo isso é novo para mim”, diz Jay-Z, relembrando um período de férias com Beyoncé em que ele implorou para ela não sair.

Depois, Jay-Z discute as razões pelas quais ele tocou 4:44 para Beyoncé antes de qualquer um. “Acabamos de chegar a um lugar onde, para dar certo, isso não pode ser falso. Eu não estou dizendo que não foi desconfortável porque obviamente foi”, ele diz.