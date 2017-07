Senado tem quórum de 17 senadores 1 hora antes de sessão para reforma trabalhista

A uma hora do início programado da sessão do Senado que votará a reforma trabalhista, o plenário da Casa registrava quórum de 17 parlamentares presentes às 10h desta terça-feira, 11. Os senadores registraram presença, mas o plenário está completamente vazio, sem nenhum parlamentar no local. Os senadores estão em atividade em outros locais, como comissões ou nos gabinetes. Para iniciar a votação da matéria, é necessária a presença de 41 parlamentares.

A sessão programada para começar 11h já tem 11 senadores inscritos para discursar. Além disso, parlamentares da oposição apresentaram mais de 30 requerimentos para votação em separado.

O governo mantém a previsão de que conseguirá aprovar a reforma no plenário da Casa. Na semana passada, levantamento do governo indicava apoio de 42 senadores – apenas um a mais que o necessário para aprovar o texto no plenário. Apesar do prognóstico apertado, o governo acredita que conseguirá convencer senadores na reta final e prevê vitória com placar um pouco mais folgado.