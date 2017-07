Taxas futuras de juros passam a cair com dólar

Os juros futuros passaram a cair em meio a giro fraco, na esteira da virada do dólar para o lado negativo paralelamente à redução da queda do petróleo no exterior. Os investidores estão à espera do início da votação da reforma trabalhista no plenário do Senado, a partir das 11h desta terça-feira, 11.

Na véspera, os juros futuros fecharam com viés de baixa em sessão de pouca liquidez e esse ritmo mais moroso tende a ser mantido até que sejam conhecidos os desfechos das votações da reforma trabalhista e da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer, segundo expectativas de operadores de renda fixa.

Mais cedo, o mercado começou a sessão digerindo a deflação do IGP-M na primeira prévia de julho. Também é aguardado um leilão de títulos do Tesouro no fim da manhã.

Às 9h58 desta terça, O DI para janeiro de 2019 estava a 8,75%, na mínima, ante 8,76% no ajuste de segunda-feira, 10. Já o DI para janeiro de 2021 caía a 9,95%, de 9,97% no ajuste de véspera. O dólar à vista caía 0,13% no mesmo horário, aos R$ 3,2562. O dólar futuro para agosto recuava 0,05%, aos R$ 3,270.