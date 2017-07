Dois mortos são encontrados em escombros de prédio que desabou em Pernambuco

O desabamento de um prédio de três andares provocou a morte de duas pessoas em Garanhuns, no agreste pernambucano, nesta segunda-feira, 10. Os corpos dos dois homens, desaparecidos até o final do dia, foram encontrados durante a noite depois de mais de doze horas de buscas dos bombeiros e da Defesa Civil.

As vítimas foram identificadas como Edval Soares da Silva, de 66 anos, e Antônio Arcoverde Botelho, de 32, conforme a prefeitura do município. A esposa e a filha recém-nascida de Antônio foram resgatadas com vida logo após o desabamento, na manhã de segunda, e passam bem.

O prédio residencial com seis apartamentos ficava na Rua Desembargador João Paes, no bairro Aluísio Pinto. A imprensa local relata que a construção tinha histórico de problemas estruturais e reformas recentes. Não há mais moradores desaparecidos. O terreno foi interditado para a perícia e início da investigação da Polícia Civil sobre as causas do acidente.