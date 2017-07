Mulher de 82 anos é ferida por bala perdida no Rio

Elídia Norberta de Paula, de 82 anos, é mais uma vítima de balas perdidas no Rio de Janeiro. Ela mora na Cidade de Deus, na zona oeste, onde o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) promoveu nesta segunda-feira, 10, uma operação policial que terminou com dois mortos, seis feridos e quatro presos.

A idosa sobreviveu e foi internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste.

A ação começou às 4h30 e teve como objetivo checar denúncia sobre um local que serviria como esconderijo de armas e dos chefes do tráfico de drogas na favela. Segundo a PM, houve intenso confronto com criminosos quando as equipes chegaram ao local. Foram apreendidos um fuzil 556, duas pistolas e drogas em quantidade não informada.