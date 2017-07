Avião militar dos EUA cai no Delta do Mississippi e deixa pelo menos 5 mortos

Um avião do exército dos Estados Unidos caiu hoje na região do Delta do Mississippi, matando pelo menos cinco pessoas a bordo, de acordo com autoridades americanas.

O xerife do condado de Leflore, Ricky Banks, disse que o avião C-130 caiu cerca de 135 quilômetros ao norte de Jackson.

Supostamente havia, ao todo, nove pessoas a bordo, segundo Banks. Ele disse que um helicóptero estava procurando possíveis sobreviventes num campo de soja próximo ao local da queda. Fonte: Associated Press.