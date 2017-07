PMDB vai entregar voto pró-Temer nesta terça-feira na CCJ

O PMDB vai entregar nesta terça-feira, 11, um voto em separado para contrapor o relatório apresentado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara pelo deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), que votou pela admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer.

O documento afirma que, após amplo debate e a defesa feita de Temer pelo advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira na comissão, os deputados do PMDB estão convencidos de que o presidente não cometeu crime de corrupção passiva.

O parecer foi assinado por nove peemedebistas. A ideia inicial era que 16 dos 18 deputados que fazem parte da comissão entre titulares e suplentes endossassem o documento, com exceção de Zveiter e do presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG).

Assinaram o voto em separado, além do líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), os deputados Alceu Moreira (RS), Daniel Vilela (GO), Soraya Santos (RJ), Carlos Marun (MS), Carlos Bezerra (MT), Darcísio Perondi (RS), Lelo Coimbra (ES) e Hildo Rocha (MA).

Um funcionário da liderança do PMDB tentou entregar o documento ainda nesta segunda-feira na CCJ, por volta das 22h, mas a secretaria da comissão não pôde receber o documento porque a sessão no plenário já havia sido encerrada.

Zveiter apresentou o seu parecer indicando que os demais deputados deveriam votar a favor do prosseguimento da denúncia. Para ele, “existem fortes indícios da prática delituosa” contra Temer e, por isso, o caso precisa ser melhor investigado no Supremo Tribunal Federal (STF).