Manifestantes fecham um sentido da Avenida Paulista em protesto contra Temer

A Avenida Paulista, em São Paulo, está com o fluxo interrompido no sentido Paraíso, informou a assessoria de imprensa da Polícia Militar, em função de uma manifestação contra a permanência de Michel Temer na Presidência da República e a reforma trabalhista.

Uma manifestação convocada pela frente Povo Sem Medo acontecia no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), quando, por volta das 19h50, o grupo passou a ocupar todas as pistas da avenida no sentido da Zona Sul. Objetos foram incendiados e os bombeiros foram chamados para conter as chamas.

O grupo informou a Polícia Militar que pretende seguir em caminhada até o diretório do PMDB na capital paulista, localizado na Rua Manuel da Nóbrega, no bairro do Paraíso.

Há pouco, os manifestantes já haviam deixado a Avenida Paulista, mas o fluxo de veículos ainda estava interrompido, enquanto os bombeiros continham pequenos focos de incêndio na pista.