O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), se reuniu nesta segunda-feira (10), com o vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), com o objetivo de garantir a instalação de uma sede da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp), no município. Chamou a atenção que o verde manteve o discurso de regionalidade, afirmando que tal equipamento será importante para o ABC. Declaração que ocorre dias após a Câmara garantir a autorização para que o município deixe o Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Críticas ao primeiro dia útil de cobrança de integração

A vida não foi fácil para os moradores de Diadema, nesta segunda. Aconteceram muitos problemas no primeiro dia útil de cobrança da integração entre os ônibus municipais e o corredor de trólebus. Filas e falta de informações, principalmente no Terminal Piraporinha, onde devido a sua configuração aconteceram algumas dificuldades para acessar a plataforma no sentido São Bernardo. Oposicionistas aproveitaram as imagens feitas nos terminais para criticar ferozmente o prefeito Lauro Michels.

Kiko Teixeira recebe Luiz Turco para reunião

Conforme antecipado no RDtv, na semana passada, o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), se reuniu com o deputado estadual Luiz Turco (PT), nesta segunda. O encontro serviu para falar sobre a área de turismo, tentando achar soluções para evitar que o município perca o título de Estância Turística. O chefe do Executivo ressaltou o encontro feito de forma independente da situação partidária.